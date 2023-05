Les groupes Bernier et Bigot s’entendent sur la vente de 4 sites Stellantis

Selon une publication de l’Autorité de la concurrence, confirmée par l’opérateur lui-même, le groupe Bernier va reprendre à compter du 1er juin 2023 quatre concessions appartenant pour l'heure au groupe Bigot, et dirigées par Philippe Bigot. Il s’agit des sites Citroën à Saran et Olivet, DS à Olivet, et Opel à La-Chapelle-Saint-Mesmin (45). Cette acquisition soutient l’ambition de Stellantis qui entend regrouper ses marques sur un même territoire. Cela permettra au groupe Bernier d’intégrer à son portefeuille la marque DS Automobiles, de renforcer son potentiel de vente des marques Citroën et Opel sur le marché du Loiret, mais aussi de gonfler son chiffre d’affaires de 41,4 millions d’euros supplémentaires. Ces quatre points de vente, qui accueillent 100 salariés, représentent un potentiel commercial de 1 486 véhicules neufs (1 067 Citroën, 122 DS et 297 Opel) et 700 véhicules d’occasion à particulier. Par ailleurs, l’activité après-vente a généré par ailleurs plus de 10 000 entrées ateliers en moyenne par an.

Une présence départementale déjà forte

Originaire d’Orléans, le groupe Bernier est déjà présent dans le Loiret au travers des marques Peugeot (Fleury les Aubrais, Olivet, Amilly, Gien et Châteauneuf sur Loire), Citroën (Amilly, Pithiviers et Châteauneuf sur Loire), Opel (Pithiviers), Toyota à Fleury les Aubrais, Olivet, Villemandeur et Pithiviers), Lexus (Olivet), Kia (Fleury les Aubrais et Pithiviers) MG (Fleury les Aubrais) et Suzuki (Villemandeur).

Avec DS Automobiles, le distributeur représentera dans un mois 10 marques automobiles (avec Jeep qui n'est pas présente dans le Loiret) sur 49 points de vente et comptera 980 collaborateurs, dont 90 alternants. Le groupe Bernier est implanté sur les départements de l’Essonne (91), des Yvelines (78), des Hauts-de-Seine (92), du Loiret (45), du Loir et Cher (41), de l’Eure-et-Loir (28) et de l’Eure (27). L’an passé, il a vendu 12 150 VN et 6 600 VO, générant un chiffre d’affaires total de 516 millions d’euros.