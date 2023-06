Le groupe Riester rachète une concession multimarques Stellantis au groupe Mary

Le groupe Mary se sépare de sa concession multimarques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel installée à Soissons, ainsi que l’agence Peugeot de Villers-Cotterêts (02), située à 24 kilomètres. L’opérateur était présent dans les deux localités depuis 2018 suite au rachat des établissements auprès du groupe Tuppin. Ensemble, les quatre showroom représentent un volume annuel de 1 400 véhicules neufs et d’occasion, et emploient 65 salariés.

Fondé à Lisieux en 1996 par François Mary, le groupe éponyme est historiquement présent en Normandie, puis s'est développé dans les Hauts-de-France il y a cinq ans. L’entreprise distribue douze marques automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Hyundai, Skoda, MG, Jaguar, Land Rover et Volvo). « Cette cession au groupe Riester se fait en toute sérénité, confesse François Mary. Nous confions ces établissements à un groupe solide, bien ancré dans l’Aisne, qui assurera sans aucun doute la pérennité et le développement des marques Peugeot, Citroën, DS et Opel à Soissons et Villers-Cotterêts ».

La dernière transaction du groupe Mary date de mars 2023 lorsqu’il avait annoncé la reprise des établissements JFC Caen-Lisieux, JFC Rouen-Le Havre, JFC Évreux et Les Andelys appartenant au groupe JFC Normandie. L’opérateur s’était ainsi renforcé avec les marques Volvo, Jaguar, Land Rover, Hyundai et MG dans son périmètre d’activités, c’est-à-dire les départements du Calvados (14), de l’Eure (27) et de la Seine-Maritime (76). Le distributeur emploie 1 405 salariés et génère un chiffre d'affaires de 904 millions d'euros.

Une stratégie conforme aux attentes du constructeur

Le groupe Riester, créé en 1928 par Georges et Pierre Riester, est quant à lui implanté dans les départements de la Seine-et-Marne, l’Aisne, la Marne, l’Aube et l’Oise avec les mmarques automobiles Citroën, Fiat, Hyundai, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Ligier, Microcar, Opel et Peugeot. L’acquisition des établissements de Soissons renforce ainsi sa position en Picardie.

Cette cession s’inscrit dans une stratégie géographique pour les deux groupes historiques de marques Stellantis, ainsi que dans la réorganisation des réseaux impulsée par le constructeur. L’opération de cession est prévue pour le 1er juillet prochain.