Les groupes Parot et Amplitude font affaire à Châteauroux

Le groupe Parot, présidé par Alexandre Parot, a annoncé la cession de son établissement de Châteauroux (36) le 30 novembre dernier, au groupe Amplitude. Acquise en 2018, l’unique concession de l'opérateur dans cette ville emploie une vingtaine de collaborateurs et distribue les marques Ford, Fiat, Fiat Professionnal, Jeep et Alfa Romeo. En 2021, ce point de vente a vendu 250 véhicules neufs et plus de 400 véhicules d’occasion, pour un chiffre d’affaires consolidé de 13 millions d’euros.

Cette cession met en lumière la stratégie de marques et de recentrage géographique dans le Grand-Ouest entrepris par le groupe Parot, via sa filiale Parot Automotive, depuis plusieurs années. Une feuille de route devenue nécessaire pour retrouver le chemin de la rentabilité. C’est ainsi qu’en novembre 2021, l'entreprise familiale avait vendu la totalité de son activité VP en Île-de-France exploitée sous la marque Ford. « Elle constitue le dernier volet du processus entamé en automne 2019, lequel a d’ores et déjà permis de restaurer significativement la rentabilité du groupe et sa liquidité », expliquait Alexandre Parot. En 2019, l’opérateur revendiquait 34 affaires contre 25 à ce jour (essentiellement constituées des marques Ford et Mazda).

La finalisation d’opérations de cession d’actifs immobiliers liés aux concessions VP cédées en 2019 et 2021 a permis le remboursement anticipé de 6 millions d’euros d’emprunts moyen terme, réduisant ainsi l’endettement net du groupe Parot. L'an passé, l'opérateur a écoulé 4 211 VN et 4 438 VOP, pour un chiffre d'affaires consolidé de 341 millions d'euros.

Amplitude progresse avec Ford

Le groupe Amplitude, dirigé par Gérald Richard, est composé de 53 concessions dans treize départements (l’Ain, l’Aube, le Cher, le Doubs, la Côte-d’Or, la Haute-Marne, l’Yonne, le Loiret, le Jura, la Seine-et-Marne, l’Essonne, le Val-d’Oise et l’Oise). Déjà présent sur la plaque Centre-Val de Loire, le rachat de la concession de Châteauroux répond donc à une ambition du groupe de s’étendre sur ce territoire. L'opérateur multimarques (Kia, MG, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Opel, Suzuki et Volvo) se renforce donc avec Ford et intègre le réseau Fiat, Jeep et Alfa Romeo. En 2021, le groupe a vendu 8 895 VN et 6 485 VOP, pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros.