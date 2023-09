Les groupes Rabot et Courtois pourraient faire affaire dans les Yvelines

Selon une notification de la concurrence, le groupe Rabot envisagerait d’acquérir « la totalité des actions de la société Socohy » qui appartient à Dimitri Courtois depuis 2014. Installée à Montigny-le-Bretonneux, dans le département des Yvelines, cette dernière distribue les marques Hyundai et Kia. Fondé en 1977 par Bruno Courtois, le groupe éponyme a été repris en 2008 par ses 4 fils, à savoir Axel, Benjamin, Dimitri et Thomas. L’opérateur possède 17 concessions divisées entre l’Île-de-France (Yvelines et Val-d’Oise) et la Bretagne (Ille-et-Vilaine et Côte d’Amor). Il y représente les marques Peugeot, Kia, MG, Honda et Hyundai. En 2021, il a vendu 3 700 VN et 3 500 VO, générant un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros.

Un département comme périmètre

Le groupe Rabot, co-dirigé par Sylvain et Cédric Rabot, a, pour sa part, vu le jour en Île-de-France en 2002. Il représente les marques Renault, Citroën, Peugeot, Hyundai, Mazda et Mitsubishi à travers 9 points de vente, uniquement situés dans le département des Yvelines (Buchelay, Chambourcy, Mareil Marly, Coignières, Andrésy, Orgeval, Triel sur Seine et Poissy). Avec la reprise de la concession de Montigny-le-Bretonneux, l’opérateur s’agrandit sur sa zone de chalandise et intègre par la même occasion le réseau de la marque Kia. En 2022, il a vendu 1 829 VN et 774 VO, générant un chiffre d’affaires de l’ordre de 73,1 millions d’euros.