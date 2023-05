Les groupes Verbaere, Lesaffre et A2TI créent l’entreprise Born for Charging

Les groupes de distribution automobile Verbaere, via sa filiale Unripe, et Lesaffre s’associent avec le spécialiste des métiers du génie climatique A2TI pour créer Born for charging. La nouvelle entreprise sera dédiée à la vente et à l’installation de bornes électriques en BtoB.

Les groupes Verbaere, Lesaffre et A2TI annoncent la création de l’entreprise Born for Charging pour développer une activité de vente de bornes de recharge pour véhicules électriques en BtoB. Fruit d’un consortium régional qui fait sens en réunissant des groupes familiaux, l’offre comprend aussi l’installation des bornes.

Born for Charging propose donc une solution complète de qualité et s’appuie notamment sur les produits de la marque Wellborne, concepteur de stations et de bornes de recharge pour voitures électriques allant du chargeur 7 kW au super-chargeur.

De l'installation à la monétisation, Born for Charging s'occupe de tout

« Born for Charging, c’est aussi un bureau d’études pour concevoir en amont les plans d’installation du parc de bornes électriques de nos clients et les accompagner dans le montage des dossiers Advenir. Nous avons nos propres équipes d’installateurs capables d’assurer aussi bien les travaux de raccordement électrique de nos clients que la partie gros œuvre le cas échéant », expliquent de concert dans un post Jean-Charles Verbaere (Groupe Verbaere), Thomas Lesaffre et Alexis Blondiau (Groupe Lesaffre) et Guillaume Naessens (A2TI).

Born for Charging propose aussi les prestations d’entretien et de supervision des réseaux de bornes, afin de permettre aux clients de piloter avec précision et fiabilité la monétisation d’un parc de bornes toujours entretenu.

Les fondateurs de Born for Charging rappellent que l’entreprise fait valoir l’ensemble des certifications nécessaires pour assurer un service de qualité (IRVE et Qualifelec).

Vue de la nouvelle concession Kia du site Verbaere qui intègre une vaste infrastructure de charge et une politique énergétique d'avant-garde.