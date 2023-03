Les hommes ne voient pas d’un bon œil une femme à la tête d’un atelier

La Journée internationale des femmes est toujours une bonne occasion de prendre le pouls du machisme dans la société et le monde professionnel. C’est ce que fait Midas avec son programme #Ellasconducen qui révèle que près d’un Espagnol sur deux serait surpris de voir une femme à la tête d’un atelier de réparation et maintenance automobile.

La troisième étude réalisée dans le cadre du programme #Ellasconducen de Midas Espagne met en évidence quelques chiffres révélateurs sur la perception des femmes dans le secteur automobile.

83 % des sondés estiment qu’il y a un traitement dévalorisant pour les femmes dans le milieu professionnel automobile.

45 % des Espagnols seraient surpris de voir une femme à la tête d’un atelier.

15 % des personnes interrogées verraient d’un mauvais œil qu’une femme intervienne sur leur véhicule.

6,4 % des personnes interrogées reconnaissent même que ce serait un facteur déterminant pour changer d’atelier.

8,2 % des sondés pensent que les femmes peuvent seulement occuper des fonctions administratives dans un garage.

Les femmes représentent près d’un conducteur sur deux en Espagne

« La différence de traitement et de considération selon le genre reste monnaie courante dans note société, plus encore dans certains secteurs professionnels historiquement plus liés aux hommes », déplore Jocelyne Bravo, directrice Clients, Digital et Marketing de Midas Espagne, aux côtés d’Ana Carrasco, pilote de Moto3 et ambassadrice de #Ellasconducen. Rappelons que #Ellasconducen est un programme qui favorise l’intégration des femmes en difficultés, notamment en les aidant à passer leur permis de conduire.

En Espagne, les femmes représentent aujourd’hui 43 % des 27 millions de conducteurs recensés, à rapporter à une part de 29 % en 1990.