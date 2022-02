Les parkings des hypermarchés Casino bientôt équipés de superchargeurs Tesla

Il sera bientôt possible de recharger sa Tesla - ou n'importe quel autre véhicule électrique - sur le parking d'un hypermarché ou supermarché des Enseignes Casino. Dans les prochains mois « et d'ici fin 2023 », plusieurs stations de superchargeurs Tesla ouvriront sur les parkings des magasins Géant Casino ou Casino Supermarchés.

« Ces bornes de recharge électriques de très haute capacité (250 kW) seront ouvertes 24h/24, 7j/7 », poursuit le groupe de grande distribution français dans un communiqué. À noter que ces infrastructures, comportant entre 8 et 20 bornes de recharge par station, ne seront pas réservées aux seuls propriétaires de modèles Tesla. Conformément à la nouvelle stratégie du constructeur automobile américain, les superchargeurs déployés sur les parkings des Enseignes Casino seront accessibles aux conducteurs des véhicules électriques commercialisés par d'autres marques.

Première ouverture prévue à Annecy

Le premier superchargeur Tesla hébergé par Casino sera opérationnel « cet automne » à Annecy, font savoir les porteurs du projet. « Grâce à cet accord avec le leader de la voiture électrique en France et dans le monde, nous proposons un nouveau service de mobilité électrique à nos clients. Il nous permet de répondre toujours plus à leurs attentes et leurs besoins, et traduit concrètement nos engagements en faveur du climat », commente Tina Schuler, directrice générale des Enseignes Casino.