Les jeunes du Garac recoivent leur médaille

Nathan, apprenti en Bac Pro Réparation des carrosseries au Garac, a été sélectionné pour représenter la région Île-de-France dans la catégorie de la réparation des carrosseries lors de la 47e édition de la compétition nationale des métiers. Cet événement se tiendra à Lyon du 14 au 16 septembre 2023 et vise à déterminer les meilleurs talents dans différents domaines en préparation des Worldskills mondiaux.

Méline, Arthur, Sébastien et la classe de première année de BTS Maintenance automobile ont remporté la première place lors du concours international Make It. Ce concours, soutenu par le Sénat pour l'intégration, le travail et les affaires sociales de la ville de Berlin, réunit chaque année des participants de différents pays afin de mettre en valeur l'utilisation des technologies numériques dans le domaine de la formation. Un jury international composé de représentants du monde économique et d'experts de la formation digitale a décerné le prix dans la catégorie de la réalité augmentée au Garac. Le projet, axé sur la maintenance des voitures électriques, a été réalisé par les apprentis du BTS Maintenance des véhicules particuliers. Il s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation sur la réalité augmentée, soutenue et financée par l'Anfa.

Jérémy et Bastien, élèves en Bac Pro Maintenance automobile, ont remporté la première place du challenge d'innovation en voiture autonome. Sous la direction et la gestion de leur professeur Michel Lachance, ils ont participé au Challenge véhicule autonome organisé pour la deuxième fois par l'École universitaire de premier cycle de Paris Saclay. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale avec d'autres concurrents provenant de DUT, de licence professionnelle et de deux lycées technologiques. Le défi consistait à programmer les meilleures capacités de conduite autonome d'une voiture miniature pour réussir trois épreuves découvertes le jour J : la conduite autonome sur circuit, le stationnement autonome du véhicule et le contournement autonome d'obstacles.

Paul-Alexandre, étudiant en BTS Maintenance des véhicules automobiles au Garac, a participé au challenge Alpine. Il a dû affronter deux épreuves de sélection. Tout d'abord, une épreuve théorique visant à évaluer ses connaissances générales en mécanique, avec plus de 1 000 candidats au départ pour en sélectionner seulement 200. Ensuite, une épreuve pratique s'est déroulée dans huit centres régionaux de formation Renault, permettant de choisir les huit binômes finalistes. Ces binômes ont ensuite participé à la phase finale du challenge sur le site BWT Alpine F1 Team à Viry-Châtillon. Finalement, Paul-Alexandre et son binôme ont obtenu la troisième place au Challenge national Alpine.

Le binôme composé de Léopold et Sixte, tous deux en terminale Bac Pro Maintenance des véhicules, s'est classé deuxième au challenge BMW en Île-de-France.

Enzo, élève en première année de Bac Pro Maintenance automobile au lycée du Garac, s'est classé premier en Île-de-France lors du concours Meca Master Norauto et a obtenu la sixième place au niveau national.

Ulysse, étudiant en première année de BTS au lycée du Garac, et Arthur, apprenti en Bac Pro au CFA du Garac, ont représenté le Garac et ont atteint la troisième place lors du concours européen Car Mechanic Junior qui s'est tenu cette année à Brno, en République tchèque. Ce concours réunit des écoles automobiles européennes, ainsi que des établissements venant de Turquie.

Le concours des meilleurs apprentis de France (MAF) continue d'attirer de nombreux jeunes du Garac, qu'ils soient en première année ou en terminale Bac Pro. Voici les résultats obtenus par certains d'entre eux :

MAF du Véhicule industriel :

Maxime et Tom : médaille d'argent au niveau départemental et régional. Tom, Hugo et Matthieu : médaille d'argent. Baptiste et Louyan : médaille d'or au niveau régional et qualification pour les épreuves nationales. Baptiste a remporté une médaille d'or au niveau national et a été désigné Meilleur apprenti de France, promotion 2023.

MAF Technologie Auto : Luis : médaille d'or et qualification pour les épreuves nationales. Nicolas, Matisse et Rodrigo : médaille d'argent.

MAF Peinture des carrosseries : Rui Georges et Thomas : médaille d'or au niveau départemental et médaille d'argent au niveau régional. Nathan : médaille de bronze.



Ces jeunes ont bénéficié du soutien de leurs professeurs et formateurs. Quels que soient leurs résultats, ils ont osé se confronter à eux-mêmes et aux autres, et nous les félicitons pour leurs efforts.