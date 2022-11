Les Journées de la Sécurité routière au travail reviennent du 22 au 26 mai 2023

Événement récurrent dans l'agenda de la mobilité professionnelle, les Journées de la Sécurité routière au travail sont un moment capital pour sensibiliser - à nouveau - les salariés aux risques routiers professionnels. Les accidents de la route demeurent en effet la première cause de mortalité au travail et représentent près de 4 millions de journées perdues chaque année. Un phénomène qui touche aussi bien les dirigeants que les collaborateurs.

Actions de prévention à la carte

La Sécurité routière propose donc de sensibiliser largement l'ensemble des salariés (conducteurs ou non) à ces risques pendant tout une semaine. « Tous les employeurs sont invités à participer à ces Journées de la sécurité routière au travail en organisant à leur convenance, le jour de leur choix, des animations de sensibilisation au risque routier. » Et il n'est jamais trop tôt pour réfléchir et concevoir un programme de prévention complet. Des outils de communication personnalisables sont mis à disposition par la Sécurité routière comme des affiches, des bannières pour les réseaux sociaux de l'entreprise ou la newsletter interne, ainsi que des vidéos et quizz interactifs traitant d'un thème en particulier (vitesse, fatigue, alcool, ...). Chaque structure est cependant invitée a créer ses propres animations ou à cibler son action de prévention.