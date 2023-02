Design automobile : les logos lumineux arrivent sur les nouveaux véhicules commercialisés en Europe

En matière de design automobile, et plus particulièrement d'identité de marque, on connaissant déjà l'incontournable signature lumineuse (C-Shape chez Renault, DS Wings chez DS Automobiles, griffes et crocs chez Peugeot ...) popularisée par l'obligation d'équipement des véhicules neufs en feux diurnes (aussi appelés feux de jour). L'apparition de bandeaux lumineux à LEDS (à l'avant ou à l'arrière) a été la tendance suivante, notamment sur les véhicules 100 % électriques. La nouvelle mode pourrait bien être l'utilisation de logos éclairés.

Dépendant de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, le Forum de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules a revu en 2022 sa position concernant l'éclairage du blason des constructeurs. Aussi, cette coquetterie va prochainement être déployée sur les nouveaux véhicules mis à la route en Europe. À commencer par le Volkswagen Touareg restylé. Le volet de coffre de ce SUV haut de gamme sera équipé d'un macaron VW éclairé en rouge, confirme le constructeur allemand.

Déjà autorisé en Chine ou aux États-Unis, l'éclairage du logo des constructeurs automobiles « ne doit pas transformer les voitures en supports publicitaires outre mesure. Seul le logo de la marque peut être illuminé pour le moment. Et sa taille est limitée à 100 centimètres carrés », est-il précisé dans une dépêche de l'AFP.

Les équipementiers automobiles prêts à fournir les constructeurs

Avant Volkswagen, d'autres constructeurs ont déjà présenté des véhicules dotés d'un logo lumineux. Il s'agit le plus souvent de concept-cars. Ainsi, dernièrement le Renault Scénic Vision a adopté cet artifice sur ses faces avant et arrière. Le constructeur de Billancourt ayant pour la première fois illuminé son emblème, dit « Nouvelle Vague », lors de la présentation de la Renault 5 Prototype en 2018.

Outre ces nouveautés françaises, Nissan s'est approprié le concept en 2019 lors de la présentation de l'Ariya et Mercedes-Benz - familier du jonc lumineux reliant les optiques avant sur ses modèles de série - l'avait utilisé pour présenter le Concept EQG, avenir 100 % électrique du rustique et luxueux 4x4 Classe G.

Interrogé par l'Agence France-Presse, l'équipementier automobile Valeo « confirme avoir déjà conçu plusieurs logos illuminés pour de grands constructeurs, qui seront produits en série dans les prochains mois ». Né du rapprochement entre Faurecia et Hella, « Forvia a également reçu des commandes de logos illuminés dès 2022 ».