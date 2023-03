Les loueurs ALD et LeasePlan cèdent six filiales à Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance

Le processus d'acquisition de LeasePlan par ALD Automotive se poursuit. En réponse aux autorités européennes qui craignent que « l'opération, telle que notifiée initialement, ne réduise considérablement la concurrence sur les marchés du crédit-bail opérationnel en Tchéquie, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège et au Portugal », les deux loueurs longue durée ont vendu certaines de leurs activités avant de se marier.

ALD Automotive annonce ainsi avoir signé un accord relatif à la vente de ses filiales en Irlande, au Portugal et en Norvège tandis qu'en parallèle, la cession des filiales de LeasePlan situées en Finlande, au Luxembourg et en République tchèque est en cours auprès de Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance. Désormais partenaires, ces deux derniers acteurs doivent donner naissance dans quelques semaines à une nouvelle entreprise regroupant les activités précédemment exercées par Free2move Lease et Leasys.

« L’acquisition des entités au Portugal et au Luxembourg est une excellente occasion de renforcer dès le départ la Newco et constitue un levier supplémentaire pour augmenter sa flotte à un million de véhicules d’ici à 2026 dans le cadre de notre stratégie agressive Dare Forward 2030 », explique Philippe de Rovira, Stellantis Chief Affiliates Officer.

Cette opération de cession des six entités mentionnées représente environ 100 000 véhicules gérés. Soit 3 % de la flotte totale combinée des loueurs ALD Automotive et LeasePlan.