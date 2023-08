ALD I Leaseplan finalise la cession de six filiales à Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis annoncent, ce jeudi 3 août, avoir finalisé l’acquisition des activités d’ALD Automotive en Irlande, Norvège et au Portugal, ainsi que des activités de LeasePlan en République Tchèque, Finlande et au Luxembourg. Débutée en mars dernier, cette opération de cession des six entités mentionnées représente environ 100 000 véhicules gérés, soit 3 % de la flotte totale combinée des loueurs ALD Automotive et LeasePlan, ainsi qu'un total d’encours d’environ 1,7 milliard d’euros.

Faire grandir Drivalia et Leasys

Dans le détail, ces acquisitions font suite aux engagements pris par ALD dans le cadre de l’autorisation par la Commission européenne du rapprochement entre ALD et LeasePlan. Elles sont réalisées par Drivalia, filiale de Crédit Agricole Auto Bank, et Leasys, nouvelle joint-venture 50-50 de Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance. Le découpage du périmètre acquis s'établit comme suit :

d’une part, Drivalia accueillent les activités d’ALD en Irlande et Norvège et de LeasePlan en République Tchèque et Finlande pour un total de plus de 70 000 véhicules avec l'objectif d'en faire un leader paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité ;

d'autre part, Leasys accueille les activités d'ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg pour un total d'environ 30 000 véhicules avec l'objectif de porter sa flotte à un million de véhicules et d'intégrer le top 3 des loueurs longue durée européens d'ici 2026

Stéphane Priami, directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A en charge des services financiers spécialisés et directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance précise : "L’acquisition de ces six entités, conjointement avec Stellantis, est une opportunité pour accélérer notre développement et soutenir les ambitions de Leasys et de CA Auto Bank. Cette opération nous permet d’élargir notre empreinte géographique européenne et démontre notre volonté d’accompagner le mouvement de fond en matière d’usage et d’évolution des modes de consommation dans la mobilité."