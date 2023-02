Les loueurs longue durée accusés de surfacturer les véhicules électriques par Transport & Environment

Après son combat contre le PHEV, Transport & Environment (T&E) s'attaque au marché de la location longue durée. Dans un nouveau rapport, l'organisation accuse les leasers de surévaluer leurs offres de location de véhicules électriques, justifiant d'une trop forte dépréciation du produit. En Europe, les loyers seraient ainsi 57 % plus chers pour un VE que pour son équivalent thermique. Un taux moyen qui atteindrait 56 % pour la France. « Par exemple, le leasing d'une Peugeot 208 électrique coûte environ 574 euros par mois, alors que la Peugeot 208 essence est proposée à 371 euros », détaille l'ONG.

Des valeurs de revente encore trop dépréciées ?

La tendance s'expliquerait, selon T&E, par une trop forte estimation de la dépréciation par les acteurs de la location longue durée. « Les voitures électriques à batterie ont une valeur de revente similaire à celle des véhicules diesel et à essence sur les plus grands marchés européens (Allemagne, France et Royaume-Uni) », avance l'analyse qui a porté sur 2,7 millions de voitures d'occasion électriques. Stef Cornelis, directeur des flottes électriques auprès de l'ONG, déclare : « Aujourd'hui, les clients sont surfacturés par les sociétés de leasing s'ils souhaitent passer à une voiture électrique à batterie. Les sociétés de crédit-bail sont trop conservatrices lorsqu'elles fixent leurs prix mensuels. Leurs tarifs reflètent l'état des lieux d'il y a 5 ans ». « Avec cette stratégie de tarification, les consommateurs paient trop cher pour passer à l'électricité et leurs bénéfices sont évidemment élevés », accuse l'organisation qui les estime à 3 000 euros par véhicules vendus.

La LLD, frein à la transition énergétique ?

En partant de ce constat, T&E estiment que la location longue durée « nuit à la transition électrique ». L'étude pointe notamment du doigt le cas de la France et de l'Espagne, où l'adoption de véhicules 100 % électriques dans le secteur de la location « est inférieure à celle des autres flottes d'entreprises et même des ménages privés ».

« Les sociétés de leasing sont des retardataires climatiques et non des leaders verts. À moins qu'ils n'accélèrent rapidement leurs plans d'électrification, nous aurons du mal à approvisionner un marché de seconde main qui rendra les véhicules électriques abordables pour beaucoup plus de personnes et nous retardons encore la décarbonisation du secteur des transports », conclut Stef Cornelis.