Les « conséquences sociales » des zones à faibles émissions inquiètent les maires de France

La création des zones à faibles émissions (ZFE-m) vire au casse-tête pour les automobilistes... mais aussi pour les élus locaux. Qu'ils soient d'ores et déjà concernés par le dispositif ou non.

Aussi, l'Association des maires de France (AMF) a décidé « de tirer la sonnette d’alarme pour ne pas en faire des zones d’exclusion territoriale et sociale ». L'organisation, qui fédère quelque 35 000 maires et présidents d'intercommunalités du territoire, affirme également être consciente de « l’importance de faire beaucoup plus sur la communication et l’accompagnement aux personnes les plus défavorisées, sans oublier d’associer les communes périphériques, dont les habitants seront eux aussi fortement impactés ».

Sensibilisés à cette question par plusieurs webinaires ces dernières semaines – dont celui co-organisé par La Gazette des Communes et Auto Infos –, les élus locaux ont (enfin) conscience que « la création de ces fameuses ZFE-m se confronte à l’adhésion difficile des habitants, des professionnels mais aussi de [leurs pairs] » en raison notamment « des questions majeures d'accessibilité et de justice sociale qu'il faut anticiper dès le départ ».

Une campagne de communication autour des ZFE-m lancée cet été

Début janvier, l'État a nommé un Monsieur ZFE en la personne d'Édouard Marinini pour coordonner le déploiement des ZFE-m sur le territoire. Néanmoins, il convient encore d'éclaircir ou d'harmoniser certaines pratiques comme le montant des aides locales accordées pour la transition énergétique des automobilistes, les contours concernés, etc. Face aux élus, le nouveau coordonateur national pour le déploiement des ZFE-m a confié qu'une « campagne d’information et de communication nationale, associant les élus locaux à son élaboration, est prévue d’ici à l’été prochain », indique l'AMF.