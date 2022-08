Les MAN Individual Lion S remportent le Red Dot Design Award

Le camion long-courrier TGX et le fourgon TGE en version Lion S ont tous deux reçu le prix du Red Dot Award Product Design 2022. Modèles les plus exclusifs de leur gamme, les Lion S bénéficient de matériaux de haute qualité et d'un design à part. Le style intérieur est composé de surpiqûres rouges sur le volant en cuir et sur les sièges en Alcantara. Les accoudoirs et les inserts de porte sont également assortis. Enfin, les appuie-têtes sont ornés du Lion MAN brodé en rouge, également présent sur les moulures des portes chromées et les ceintures de sécurité rouges.

Côté extérieur, le TGX et le TGE arborent un pare-choc et de rétroviseurs composés d'éléments en carbone. La zone de radiateur est en finition Black Piano agrémentée d'une ligne rouge, qui rappelle l'intérieur.