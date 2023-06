Les marques automobiles vues par l’IA

La plateforme de leasing de voitures neuves et d'occasion Gowago s’est amusée à interroger l’intelligence artificielle et Chat-GPT sur la perception des différentes marques automobiles au travers d’une figure animale. Et les résultats sont étonnants !

L’IA et Chat-GPT sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Si ces innovations peuvent parfois faire peur, notamment par leur dimension déshumanisante, elles peuvent aussi être sources de divertissement et d’analogies ludiques. Dans un post sur les réseaux sociaux, le co-fondateur du loueur suisse Gowago a en effet révélé avoir utilisé Chat-GPT4 et le générateur d’images en intelligence artificielle Midjourney pour proposer des illustrations animalières caractérisant plusieurs constructeurs automobiles appréciés par nos voisins helvètes.

Tesla le guépard, Toyota la tortue

C’est ainsi un bestiaire anthropomorphe qu’avance l’IA en se basant sur les qualités éprouvées des diverses marques passées à la moulinette du logiciel. Ainsi, réputée pour ses facultés d’innovation, de vitesse et son esprit visionnaire, l’entité américaine Tesla se voit ainsi attribuée comme animal totem le guépard. Bénéficiant d’attributs tels que la fiabilité ou la polyvalence, le groupe Volkswagen incarne quant à lui le labrador tandis que le Premium allemand BMW, constructeur salué par sa précision et son excellence, revêt les plumes d’un aigle majestueux en costume-cravate. Moins majestueux, la marque tchèque Skoda se voit symbolisée par un castor, synonyme d’ingénierie, de praticité, de fiabilité et de simplicité.

>> A LIRE AUSSI : Les logos : petits par la taille, grands par la signification

Le Japonais Toyota, lui, voit sa qualité et son engagement environnemental se métamorphoser sous les traits d’une affable et paisible tortue. Avec son flair italien et son appétence pour la vitesse ainsi que la simplicité, voire le fun, la marque Fiat se trouve personnifiée par un lévrier à lunettes de soleil quand Mercedes, définie par les mots Prestige, Intelligence et Luxe, s’interprète sous les plumes d’un corbeau. Comparaison volatile aussi pour Peugeot, dont l’élégance et la confiance le changent en paon. Par ses progrès technologiques et le luxe qu’elle préfigure, la marque Audi prend, elle la forme d’un cerf rouge quand le Suédois Volvo, groupe bâti sur la sécurité, une ingénierie robuste et une conscience environnementale prégnante, évoque un ours polaire au style mi-baroudeur mi-hipster.