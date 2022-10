Les meilleures ventes VP électrifiées en septembre

Au mois de septembre, les ventes de véhicules particuliers électriques ont dépassé pour la première fois celles de modèles diesel. Il s’est écoulé 22 481 exemplaires électriques, contre 20 314 voitures diesel. Au-delà de ce symbole, il est intéressant de regarder de plus près les résultats des ventes par modèle et par type de motorisation électrifiée. Une observation possible grâce aux données fournies par AAA Data.

Megane E-Tech, reine de l’électrique en septembre

Dans la catégorie des voitures électriques à batterie, la Renault Megane E-Tech prend la tête du classement, avec 2 897 exemplaires immatriculés. Elle passe devant la Tesla Model 3, qui a atteint 2 202 unités le mois dernier. Le podium est complété par la Dacia Spring, qui s’est écoulée à 2 170 exemplaires. Au quatrième rang, figure la Peugeot 208 dans sa version électrique. Avec 2 129 ventes, cette dernière est très proche du podium. Cependant, ce nombre est à rapprocher des 10 198 ventes globales pour ce modèle, toutes énergies confondues. La suite du top 10 de l’électrique regroupe la Renault Twingo (1 387 unités), la Fiat 500 (1 269 unités), la Tesla Model Y (1 261 unités), la Renault Zoe (1 117 unités), la Peugeot 2008 (867 unités) et la Volkswagen ID.3 (632 unités).

Toyota roi de l’hybride

Dans la catégorie des motorisations hybrides, Toyota profite de son expertise et place cinq modèles dans le top 10. La Yaris est la voiture hybride la plus vendue au mois de septembre, avec 2 730 exemplaires. Elle devance les Renault Clio E-Tech (2 169 unités) et Arkana E-Tech (2 126 unités). La Yaris Cross arrive au pied du podium, avec 2 084 exemplaires écoulés. De la cinquième à la dixième place, on retrouve le Renault Captur E-Tech (1 284 unités), la Toyota Corolla (1 131 unités), le Toyota C-HR (958 unités), le Ford Kuga (913 unités), le Hyundai Tucson (678 unités) et le Toyota RAV4 (609 unités).

Micro-hybrides variés

Les motorisations micro-hybrides ont atteint 12 456 exemplaires en septembre, avec en tête la Ford Puma (1 639 unités), devant le Nissan Qashqai (857 unités), la Fiat 500 (841 unités), le Renault Captur (834 unités), le Renault Arkana (575 unités), la Suzuki Swift (557 unités), la BMW Série 4 (375 unités), la Hyundai i20 (335 unités), la Ford Focus (320 unités) et la Fiat Panda (302 unités).

L’hybride rechargeable aux mains des SUV

Les motorisations hybrides rechargeables concernent essentiellement des SUV parmi les meilleures ventes du mois de septembre. Cette motorisation a séduit 11 618 clients au total, dont 894 en faveur du Peugeot 3008. Il devance son cousin Citroën C5 Aircross (846 unités) et la Peugeot 308 (597 unités), seule berline de ce top 10. Derrière, les places se répartissent entre le Mercedes GLA (576 unités), le DS7 (535 unités), le Hyundai Tucson (432 unités), le Kia Niro (397 unités), les BMW X3 (379 unités) et X5 (353 unités), et enfin le Kia Sportage (328 unités).