Les meilleurs garages de France 2023 sont …

Pour réaliser ce classement de la façon la plus équitable possible le site allogarages.fr s’est appuyé sur des critères objectifs et en toute transparence à l’aide d’avis clients. Pour être sélectionné, le garage doit possèder au minimum 40 avis publiés et vérifiés, disposé d’une note moyenne supérieure à 4 sur 5 et enfin présenter moins de 5% d’avis négatifs.

Rappelons que les avis publiés sont conformes à la norme Afnor NF 20488 officialisée en septembre 2018, et chaque auteur a été identifié en exigeant systématiquement une copie de sa facture de réparation. Allogarage est le seul site specialisé où tous les clients peuvent s'exprimer et tous les garages sont représentés (25 000 garages référencés en France).

