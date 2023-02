Les métiers des services automobiles séduisent toujours

Selon le 100e Autofocus de l'Observatoire des métiers des services de l'automobile, les formations dédiées aux services de l'automobile continuent d'attirer les jeunes. La rentrée 2022 enregistre une hausse de 1,6 % de jeunes en formation initiale avec 68 354 inscrits, soit plus de 1 000 jeunes de plus par rapport à la rentrée précédente. De son côté, représentant la part majoritaire des inscrits depuis 2019, l'alternance progresse encore pour la huitième année consécutive, avec 2 000 inscrits supplémentaires (+ 5,4 %), soit un total de 38 365 jeunes en alternance. Et certaines régions, comme la Normandie ou le Grand-Est, connaissent une hausse de 10 % de leurs effectifs en alternance.

La part des femmes en légère hausse

L'Anfa se réjouit que la branche des métiers des services de l'automobile reste attractive. Concernant l’insertion professionnelle, 70 % des apprentis sortis de formation en 2021 étaient en emploi salarié 6 mois après la fin de formation, soit plus de 9 000 jeunes apprentis et lycéens. En parallèle, l’étude de l’Observatoire des métiers des services de l’automobile souligne que le taux d’emploi augmente avec la poursuite d’études, notamment pour les apprentis en maintenance VP et en maintenance VI, dont le taux d’emploi salarié dans les 6 mois en sortie de formation atteint 87 %. Enfin, la part des femmes en formation a elle aussi progressé à la rentrée 2022. Près de 350 inscrites supplémentaires ont rejoint une formation des services de l’automobile, pour un total de 2 900 femmes, soit un bond de 14 %. Dans le détail, 15 % d'entre elles sont dans la filière vente automobile, mais les jeunes femmes sont de plus en plus présentes dans les filières de la carrosserie-peinture et la maintenance.