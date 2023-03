"Les moteurs thermiques sont en train de mourir", selon Luca de Meo PDG président de l'ACEA

Bien que le gouvernement allemand tente d'assurer un avenir pour le moteur à combustion, Luca de Meo a déclaré "qu'il était probablement trop tard. Les constructeurs automobiles ont déjà transféré des milliards d'investissements aux batteries électriques et à l'hydrogène", a-t-il ajouté.

En tant que président de l'Association européenne des constructeurs automobiles, de Meo a déclaré que les constructeurs automobiles avaient déjà répondu aux plans de l'Union européenne visant à imposer une politique de vente zéro émission pour les voitures et les fourgonnettes à partir de 2035. Cela interdirait effectivement la vente de nouvelles voitures polluantes.

La fin annoncée du moteur thermique

« Je ne pense pas qu'il y ait encore quelqu'un qui ose développer un tout nouveau moteur thermique en Europe », a déclaré le président de l'ACEA. « Personne, vous savez, ne développe à partir de zéro un nouveau moteur à combustion en Europe. Tout l'argent va à la technologie électrique ou à l'hydrogène. »

L'interdiction du véhicule thermique en 2035 bloquée par l'Allemagne

Considérée comme actée dans l’Union européenne, l’interdiction de vendre des véhicules thermiques à partir de 2035 a été remise en cause par un groupe de pays emmené par l’Allemagne. L'Europe semble changer son cap si on en croit un texte en préparation qui a incidemment, bien entendu, fuité. Ce texte prévoit d'autoriser les véhicules thermiques mus par des carburants synthétiques post-2035.

Il ne s’agit pas de faire grossièrement volte-face, mais d’autoriser, post-2035, les carburants synthétiques dans la mesure où ils prouvent leur vertu de « zéro émission ».

Fin du thermique et le nucléaire au menu du Conseil européen

A noter que le 24 mars 2023, Emmanuel Macron se rendra à Bruxelles pour le Conseil européen. Même si ce n'est pas à l'agenda, la législation sur la fin du thermique en 2035 en Europe, bloquée par l'Allemagne, devrait être abordée avec son homologue Olaf Scholz chancelier allemand. Autre sujet central : l’hydrogène bas carbone et la plus du nucléaire, sujet qui oppose la France et l’Allemagne depuis plusieurs mois.