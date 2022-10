Les nouvelles C4 X et ë-C4 X rejoignent le catalogue Citroën

La nouvelle berline tricorps des Chevrons, proposée en thermique comme en électrique, est désormais disponible à la commande. Sur le marché français, la gamme s'articule autour de quatre motorisations et quatre finitions et débute à 27 650 euros.

Les nouvelles Citroën C4 X et ë-C4 X arrivent dans les concessions de la marque. Présenté au début de l'été, ce nouveau duo peut être perçu comme le remplaçant de l'éphémère Citroën C-Élysée mais surtout comme une version plus habitable du tandem C4 / ë-C4. Ces compactes étant privées de version break, contrairement à la majorité de leurs rivales sur le segment C.

Citroën C4 X / ë-C4 X : la gamme, les prix Motorisation Finition PF (CV) CO2 (g/km) Tarif TTC Malus 1.2 l PureTech 100 BVM 6 Feel 5 120-121 27 650 € 1.2 l PureTech 130 EAT 8 Feel Pack 7 129-130 31 900 € 190-210 € Shine 7 129-131 33 950 € 190-230 € Shine Pack 7 129-132 35 050 € 190-240 € 1.5 l BlueHDi 130 EAT 8 Feel Pack 7 126-129 33 700 € 125-190 € Shine 7 126-127 35 750 € 125-150 € Shine Pack 7 126-127 36 850 € 125-150 € ë-C4 X 100 kW (136 ch) Feel 4 0 39 950 € - 4 000 € * Feel Pack 4 0 40 300 € - 4 000 € * Shine 4 0 42 350 € - 4 000 € * Shine Pack 4 0 43 450 € - 4 000 € *

* Bonus écologique applicable aux personnes morales. Particuliers = - 6 000 €