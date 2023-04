Les nouvelles Peugeot 508 et 508 SW restylées commercialisées à partir de 44 500 euros

Deux mois après la présentation des Peugeot 508 et Peugeot 508 SW restylées, le constructeur sochalien ouvre leur carnet de commande. Dans le cadre de sa deuxième partie de carrière, la familiale française devrait être, assez logiquement, commercialisée plus cher que précédemment. Mais, cela n'est pas le cas.

Compris entre 44 500 et 54 600 euros, les tarifs ont même tendance à – légèrement – diminuer. Toutefois, la gamme n'est cependant plus la même : Peugeot a nettement simplifié l’offre.

Deux finitions pour les nouvelles Peugeot 508 et Peugeot 508 SW

Le catalogue est désormais composé de deux finitions, Allure et GT (en remplacement des Allure Pack, GT et GT Pack), à l’équipement plutôt complet.

Sont ainsi présents dès l’entrée de gamme les phares full LED, les jantes alliages 17 pouces, la navigation 3D connectée avec écran tactile 10 pouces, la climatisation automatique bi-zone, le pare-brise feuilleté acoustique, l’accès et le démarrage sans clé, la caméra de recul HD 180°. Le second niveau de finition ajoute le Pack Drive Assist Plus, les sièges chauffants, les caméras AV et AR avec vision 360°…

Motorisations hybrides rechargeables ou diesel BlueHDi

Sous le capot, l’offre a également été réduite. Les gros rouleurs, ou inconditionnels des véhicules thermiques, ont la possibilité de commander leur Peugeot avec le quatre-cylindres diesel 1.5 l BlueHDi 130 ch, couplé d’office à la boîte automatique EAT8. Les clients entreprise ou ceux particulièrement soucieux de leurs consommations et de leur empreinte carbone peuvent opter pour deux motorisations hybrides rechargeables.

Les nouvelles Peugeot 508 et 508 SW reçoivent en effet le plus petit des blocs PHEV de la banque d'organes Stellantis, bien connu sous le capot des compactes Peugeot 308 et Opel Astra et plus récemment intégré dans la Citroën C5 X.

Il s'agit de la motorisation Hybrid 180 combinant un quatre-cylindres turbo essence 1.6 l PureTech 150 ch et un bloc électrique de 81 kW (110 ch). Le tout étant associé à une batterie lithium-ion de 12,4 kWh permettant de parcourir environ 50 kilomètres en tout-électrique. La motorisation Hybrid 225 associant le même moteur électrique à un bloc thermique 1.6 l PureTech 180 ch, est, pour sa part, reconduite.