Les pare-brise continuent d’augmenter

Alors que l’augmentation de ce vitrage était de 4,3% au premier trimestre 2021, force est de constater que sur la même période en 2022 les + 7,1% ne sont pas une bonne nouvelle pour la filière toute entière. Selon SRA, sur le premier trimestre de l’année, le coût moyen de l'ensemble des pièces détachées (y compris le pare-brise) a augmenté de 6,8 %. Les prix de ce vitrage ont donc davantage augmenté que l'ensemble des pièces de carrosserie mais les variations ne sont pas uniformes d'un constructeur à l'autre.

Si certains constructeurs affichent des coûts de pare-brise relativement stables comme +1,25% pour Nissan, + 1,82% pour Suzuki ou + 2,24% pour BMW, d’autres passent sous la barrière avec une réduction des coûts, à l’exemple de Ford et son – 0,12% et même – 3,7% pour DS. D’autres constructeurs comme Alfa Roméo affichent, eux, une nette augmentation avec + 12,08%, tout comme Fiat et ses 13,96%. Mais la palme, si l’on peut s’en enorgueillir, revient au suédois Volvo qui s’impose avec une hausse de + 16% !