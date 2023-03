Les Parisiens se prononcent sur le sort des trottinettes électriques en libre-service ce dimanche 2 avril

« Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ? » Telle est la question posée aux électeurs parisiens dans les bureaux de votes ouverts dimanche 2 avril pour recueillir leur avis sur les trottinettes électriques.

J'appelle les Parisiennes et les Parisiens à décider dimanche 2 avril du maintien ou non des trottinettes en libre-service à Paris. J'appliquerai leur décision. pic.twitter.com/7ITGNYKH5O — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 30, 2023

Si pour certains habitants ces engins légers et motorisés constituent une avancée pour garantir leur mobilité (praticité, tarifs, abondance de l'offre, ...) d'autres voient au contraire cela comme une source de nuisances (stationnement sauvage, vitesse excessive, comportements dangereux des pilotes, ...), en raison notamment d'un cadre règlementaire jugé encore trop souple.

Après l'essor de nombreux services de trottinettes électriques en libre-service dans l'espace public dans la période précédent la crise sanitaire née de la pandémie Covid-19, la mairie de Paris avait lancé un appel à candidatures auprès de différents opérateurs pour tenter d'en réguler l'usage dans l'espace public.

Depuis septembre 2020, trois opérateurs - Lime, Dott et Tier - disposent d'une autorisation leur permettant de déployer 5 000 engins chacun, moyennant une redevance. Un dispositif qui arrive aujourd'hui à échéance et pose la question du maintien ou non de ce service de micro-mobilité à Paris.

Comment va se dérouler le vote ?

La mairie de Paris indique que 203 bureaux de vote sont ouverts dimanche 2 avril de 9h à 19h. Ces derniers sont répartis dans les 20 arrondissements de la capitale, mais ne correspondent pas nécessairement aux lieux habituellement inscrits sur les cartes électorales des habitants.

Les votants attendus sont les électeurs parisiens inscrits sur les listes électorales de la commune. Ils doivent se présenter physiquement dans les bureaux de votes ouverts (pas de procuration possible) munis d'une carte d'identité.

Les résultats seront annoncés dans la soirée par le président de la Commission de contrôle spécialement créé pour ce scrutin.