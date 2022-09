Les pneus spécifiques aux véhicules électriques sont encore méconnus

Une enquête Apollo Tyres révèle que la majorité des automobilistes français ne connaissent pas l'existence des pneus spécifiques aux véhicules électriques. Seuls 34 % savent qu'il est possible d'acheter des pneus optimisés pour cette nouvelle génération de véhicules.

Une enquête réalisée par Apollo Tyres révèle que les trois quarts des automobilistes français (66 %) ne savent pas qu'il est possible d'acheter des pneus spécialement conçus pour les véhicules électriques (VE). Ce taux chute à 45 % pour les personnes qui roulent en véhicule électrifié et monte à 70 % chez les propriétaires de voitures thermiques. Le taux de connaissance varie aussi selon l’âge : 60 % des automobilistes âgés de 18 à 24 ans connaissent ces nouveaux produits, contre seulement 18 % pour ceux âgés de 55 à 64 ans.

Malgré la méconnaissance du produit, la majorité (66 %) des automobilistes estime que ces pneus spécifiques devraient être montés en série sur tous les VE. En outre, 55 % des personnes interrogées roulant au thermique déclarent qu’ils feront le choix des pneus VE s’ils passent à l’électrique malgré des prix plus élevés.

Pour rappel, les pneus pour VE sont conçus pour répondre à certaines des principales caractéristiques des véhicules électriques, comme un poids plus élevé, un couple plus important, des accélérations plus fortes, le silence, mais aussi le besoin de gagner en autonomie avec la nécessité d'une moindre résistance au roulement.

« Notre enquête suggère qu'une fois informés sur les pneus pour VE, les automobilistes en apprécient rapidement les avantages. Alors que nous faisons la transition vers un avenir dominé par les VE, il est évident que nous devons aider les automobilistes à comprendre les propriétés des différents types de pneus afin qu'ils puissent profiter au maximum des avantages », estime Yves Pouliquen, responsable des ventes et du marketing chez Apollo Tyres.

Cette étude colle avec la volonté de fabricant de lancer avant la fin 2022 un tout nouveau pneu Vredestein EV toutes saisons en collaboration avec certains constructeurs. Ce nouveau pneu est en cours d'évaluation par simulation informatique et dans des installations d'essais.