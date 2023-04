Les pompiers de Ludwigsburg s'équipent d'un Mercedes-Benz Arocs 3743

Le nouvel Mercedes-Benz Arocs utilise le concept de caisse mobile modulaire : un certain nombre de caisses mobiles spécifiques pour chaque mission sont disponibles à la caserne afin que l'équipe de pompiers puisse répondre de manière flexible aux différentes situations. Par exemple, la caisse mobile « Protection respiratoire » est utilisée dans les cas où l'on peut s'attendre à un dégagement important de fumée ou de gaz toxiques. Le conteneur roulant « Assistance technique » est, lui, conçu pour les collisions routières graves ou les incidents impliquant des véhicules ferroviaires, mais répond également à des besoins complets en cas d'urgences météorologiques graves. Grâce à ce concept variable, il est possible de charger le conteneur roulant le mieux adapté dans les plus brefs délais. Cette flexibilité confère au véhicule une grande valeur tactique, car les pompiers peuvent apporter une aide rapide et ciblée sur les lieux avec tout le matériel nécessaire. La transformation du véhicule et l'équipement en conteneurs roulants ont été réalisés par le carrossier Walser.

Ce camion à quatre essieux est équipé d'un treuil monté à l'avant et d'une grue de chargement avec un système de levage à crochet derrière la cabine. La grue de chargement est fabriquée par Palfinger. L'essieu avant de 9 tonnes et l'essieu suiveur orientable et relevable confèrent au véhicule la robustesse et l'agilité nécessaires à la conduite. Cela permet également de réduire le rayon de braquage et de faciliter les manœuvres dans les espaces étroits et entre les obstacles. La sécurité de l'équipage de l'Arocs est renforcée par l'équipement ADR (Accord européen pour le transport de matières dangereuses), un frein de stationnement électronique agissant sur l'essieu avant, des phares bi-xénon et un airbag pour le conducteur. Enfin, le moteur diesel OM 470 développe une puissance de 315 kW/428 ch et un couple maximal de 2100 Nm.