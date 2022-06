Les préconisations de Standox pour mieux peindre en été

Alors que des vagues de chaleur sont de plus en plus fréquemment observées sur notre territoire, les experts de la marque de peinture premium du groupe Axalta prodiguent quelques conseils pratiques afin que les peintres maîtrisent au mieux l’utilisation de la base mate Standoblue de Standox par temps chaud et sec.

« Une humidité élevée peut faciliter l'application de la base mate Standoblue. Cependant, dans des conditions particulièrement chaudes avec un faible taux d’humidité, la base mate sèche plus rapidement et peut potentiellement causer quelques difficultés au carrossier », reconnaît José Da Silva Lopes, responsable formation Standox France.

La base mate doit être ajustée en conséquence et son fabricant recommande l'utilisation de l'ajusteur de viscosité Standoblue Slow 8520. Si les conditions climatiques sont très chaudes et sèches, il est même recommandé d'ajouter 5 à 10 % d'eau déminéralisée Standox 8000 au mélange. Cela permet d’éviter une évaporation trop rapide et de maintenir le film ouvert plus longtemps pour une meilleure absorption des brouillards et un meilleur contrôle sur les marbrures. « Il ne s'agit pas simplement d'ajuster les produits de manière appropriée pour obtenir de bons résultats du premier coup dans des conditions difficiles de chaleur et de sécheresse. La technique de pulvérisation adéquate est également essentielle pour garantir un travail de peinture parfait », ajoute le responsable.

Limiter les zones de superposition

En fonction du type et de la taille du travail de peinture, il est conseillé aux peintres de minimiser le nombre de zones de superposition afin de réduire le risque de formation d'un brouillard sec sur la partie non peinte du travail. Lors de la pulvérisation de pièces verticales, Standox recommande de commencer par le bas et de finir par le haut du panneau. Les peintres doivent éviter les points secs durant l'application, en particulier dans les zones de superposition, et terminer la couche à effet à l'intérieur de la première couche.

Majorer la buse

Lors de l'application de la base dans des conditions climatiques normales, l'utilisation d'une buse 1.2 est la référence. Pour les réparations dans des conditions plus difficiles en termes de chaleur et de sécheresse et pour les travaux plus importants, les carrossiers doivent envisager l'utilisation d'une buse plus grande, telle que la buse 1.3. Adopter la bonne pression d’air à l’entrée du pistolet n’est pas à négliger.

De bon matin

Les horaires d’occupation de la cabine de peinture doivent être planifiés avec soin lorsque des températures élevées sont annoncées car avec les cycles de séchage, il peut être presque impossible de parvenir à faire baisser la température de la cabine après usage. Une option consiste à privilégier les travaux d’application peinture le matin, lorsqu'il fait un peu plus frais.