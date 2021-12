Les premières stations de recharge rapide Fastned inaugurées

Fastned poursuit son développement européen et inaugure ses premières stations de recharge pour véhicules électriques en France. Quatre hub sont désormais en service sur les axes majeurs des autoroutes APRR et AREA, et cinq autres doivent jour le jour dans les semaines à venir. Les neuf stations sont situées sur les voies stratégiques Paris-Dijon et Dijon-Lyon, ainsi qu'en direction de la Suisse. Grâce à la recharge rapide, l'objectif est de permettre à des centaines de véhicules électriques de se recharger chaque jour, offrant quatre points de recharge délivrant jusqu'à 300 kW ou 300 km d'autonomie en 15 minutes (selon les modèles), le tout en énergie renouvelable. Le tarif standard de recharge est fixé à 0,59 euro TTC par kWh.

Dans le détail, les premières stations de recharge rapide Fastned sont situées sur les aires de service de Gevrey-Chambertin Ouest (A31, Dijon), Écot (A36, Montbéliard), Pont Chêne d'Argent (A39, Dole) et Pont Val de Saône (A39, Dole). Les cinq suivantes seront ouvertes dans les semaines à venir sur l'Autoroute du Soleil (A6), en direction de la Suisse et autour de Dijon. Fin 2021, près de 65 % des aires APRR et AREA seront équipés en stations de recharge électrique, dont les deux tiers en très haute puissance (150 à 350 kW). Elles le seront à 100 % d’ici à fin 2022.

« La construction d'infrastructures de recharge le long des autoroutes est un facteur déterminant de la transition vers la mobilité électrique en France et de l'ambition de réduire les émissions de CO2. Ce premier projet français n'est qu'un début, car Fastned a pour ambition d'être un acteur incontournable sur l'Hexagone et d’offrir aux automobilistes français un réseau national important avec la qualité de service attendue », commente Pierre Courgeon, directeur de Fastned en France.

« Si les ventes de véhicules électriques s’envolent, le temps de recharge reste encore un obstacle pour de nombreux automobilistes. Nous accélérons les implantations de technologies toujours plus performantes sur nos réseaux pour permettre aux utilisateurs d’envisager les déplacements longue distance en sérénité. Le temps d’une pause sur nos aires de services permettra une charge quasi complète d’un véhicule. C’est une petite révolution et un pas de plus vers une autoroute décarbonée », ajoute Guillaume Hérent, directeur général délégué d’APRR et AREA.

Les stations sont évolutives et pourront accueillir jusqu'à 12 points de recharge afin de suivre l'évolution du marché. Depuis sa création en 2012, Fastned a construit 177 stations de recharge rapide à travers les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et maintenant la France.