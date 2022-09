Les premiers camions électriques Irizar pour la ville de Saint-Sébastien

Irizar va fournir deux camions de collecte de déchets urbains à la mairie de Saint-Sébastien. Les deux Irizar ie truck, 100 % électriques, seront livrées à la fin de l'année 2023.

Ces camions, qui seront dotés de batteries d’une capacité de 306,9 kWh, seront capables d’assurer une journée complète de travail. Ils seront rechargés via une prise de recharge Combo 2 et seront propulsés par un moteur électrique d’une puissance maximale de 360 kW. Les camions auront une charge utile allant jusqu’à 9 140 kg et une capacité de chargement de 19,8 m3.

Pensé pour la ville

La cabine de l’ie truck a été exclusivement développée pour les applications urbaines. Il peut accueillir jusqu’à quatre personnes et possède une seule marche d’accès accessible ce qui permet au conducteur et aux autres occupants de circuler en toute sécurité. Il intègre une porte pneumatique qui bascule vers l’intérieur du véhicule, permettant aux travailleurs de franchir tout type d’obstacle dans les rues. La cabine dispose également de strapontins pour les occupants, pouvant être rabattus pour créer une allée sans obstacle. La position basse du siège du conducteur et la largeur du pare-brise et des vitres latérales offrent au conducteur une vue panoramique.

L’ie truck est équipé du contrôle électronique de la stabilité, du nivellement adaptatif de la suspension (entièrement pneumatique) et de l’assistance au freinage d’urgence. Il intègre également une caméra frontale pour le système d’alerte de franchissement de ligne.