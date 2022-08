Les prix du transport routier au plus haut

D'après une étude de l'IRU avec les cabinets Ti et Upply, les tarifs du transport routier ont augmenté jusqu'à plus de 20 points depuis le début de l'année. Jamais le prix du transport routier en France n'a atteint de tels sommets. Hausse du coût du gazole, de l'inflation et de la pénurie de conducteurs, les causes sont multiples.

L'inflation augmente dans tous les pays européens et a atteint un niveau record de 8,6 % dans la zone euro en juin, pesant sur les coûts et la demande. Le gazole a, par exemple, augmenté de 69 % entre janvier et juillet en Europe suite à l’invasion en Ukraine.

En parallèle, on observe une grande pénurie de chauffeurs. Tout le continent européen est touché. L'Allemagne se trouve dans une situation particulièrement critique avec une pénurie estimée entre 50 000 et 80 000 chauffeurs routiers. Les travailleurs migrants représentent 24 % de la main-d'œuvre des chauffeurs allemands et la perte de citoyens ukrainiens revenant défendre leur pays a encore restreint l'offre de chauffeurs outre-Rhin.

Un manque de chauffeurs problématique et inquiétant

Selon Vincent Erard, directeur des services aux entreprises de l'IRU : « La pénurie de chauffeurs est l'un des plus grands défis pour l'industrie du camion à l'heure actuelle, et ses effets sont susceptibles d'augmenter dans un avenir proche et de continuer à avoir un impact sur les prix du transport routier. L'âge des conducteurs donne déjà un avant-goût de ce qui nous attend, avec 34 % des conducteurs de plus de 55 ans en Europe et les jeunes conducteurs de moins de 25 ans ne représentant que 7 % ». Et d'ajouter : « Cette tendance s'aggravera si les conducteurs âgés continuent de prendre leur retraite, certains d'entre eux plus tôt que prévu, comme lors de la pandémie, réduisant encore le bassin de conducteurs disponibles. Toutes les actions et initiatives visant à améliorer l'attractivité du métier de conducteur et lever les barrières à l'entrée dans la profession seront déterminantes sur le long terme. »

Plusieurs indicateurs montrent un affaiblissement de la demande de fret routier européen, avec une baisse de l'activité dans toutes les grandes économies et des taux d'inflation pesant sur la confiance des consommateurs et des entreprises.