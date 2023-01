Les prix des locations de voiture ont flambé en 2022

Après avoir déjà alerté l'été dernier, le comparateur de location de voitures Carigami dresse le bilan de l’année 2022 qui fut marquée par une pénurie de véhicules, une inflation record et un contexte international tendu qui touche naturellement le secteur du tourisme.

Le tarif moyen est en hausse de 38 % France et à l’étranger par rapport à 2021, à 447 euros pour une semaine de location de voiture. Les locations de voiture sont portées par le tourisme et les réservations ont augmenté de 13 % par rapport à 2021 et la durée moyenne de séjour a été stable (7,8 jours en 2022 contre 7,9 jours en 2021). Les consommateurs anticipent beaucoup plus qu’auparavant (39 jours en 2022 contre 29 jours en 2021) et réalisent des économies notables sur les options, la part de location avec assurances complémentaires baissant, par exemple, de 27 % en 2019 à 23 % en 2022.

Enterprise et Sixt au top

Par ailleurs, Carigami observe une augmentation de la satisfaction client sur l’année 2022. Les trois critères pris en compte dans les avis clients restent inchangés : la qualité de l’accueil, la rapidité de service et l’état du véhicule. Enterprise, Sixt et Alamo sont les trois loueurs les mieux notés en 2022. À l’opposé, Goldcar et Interrent ferment la marche, notamment pénalisés par une longue attente, la facturation « surprise » d’options et la pression à l’achat d’assurances.

Les équipes de Carigami notent une amélioration lente de l’approvisionnement en voitures neuves auprès des loueurs : « En 2023, celle-ci ne sera toutefois pas suffisante pour satisfaire l’ensemble de la demande. Un retour à la quasi-normalité est envisageable en 2024 ». Elles mettent aussi en garde contre une nouvelle flambée des prix dans les périodes de haute saison.

Top 10 France

Top 10 International