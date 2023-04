Les prix des véhicules d'occasion retrouvent un équilibre

En plus des mutations profondes, comme l'électrification du parc, le marché automobiles doit faire face depuis presque trois ans à une production limitée des véhicules neufs et à la hausse des matières premières en raison de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien. Conséquence directe, le marché du véhicule d'occasion a notamment connu une forte pénurie des véhicules de moins d'un an, ainsi qu'une forte hausse des prix de l'ordre de presque 30% en 2021, même dans le segment des plus âgés. Une hausse de prix qui semble retrouver un certain équilibre selon leboncoin.

La plateforme constate que les prix des VO se stabilisent en mars, et ce pour le troisième mois consécutif et sur toutes les tranches d'âge, avec un prix moyen de 11 260 euros pour les véhicules vendus par les particuliers et de 23 300 euros pour les véhicules vendus par les professionnels. Cette stabilisation des prix concerne tous les types d'énergies, sauf les véhicules électriques qui eux voient leurs prix moyens baisser de 7 % en ce début d'année 2023.