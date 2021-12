Les prix du nouveau Kia Sportage dévoilés

Spécialement conçue et développée pour le marché européen, la cinquième génération du Kia Sportage est disponible à la commande dans le réseau Kia depuis le 26 novembre dernier. Sa grille tarifaire débute à partir de 29 990 euros.

S’inscrivant comme l’un des best-seller hexagonal de la marque coréenne, le Kia Sportage revient avec une nouvelle génération dont la gamme de motorisations se fait toujours aussi pléthorique. On y retrouve le 1.6 turbo-essence MHEV de 48 V (150 ch), le 1.6 turbo-diesel MHEV de 48 V (136 ch), le 1.6 turbo-essence full hybrid HEV (230 ch) et une mouture hybride rechargeable PHEV de 265 ch. Un choix large qui induit des prix catalogue surélevés par rapport à la quatrième génération.

Ainsi, la finition Motion de base, disponible en essence et diesel, s’affiche à partir de 29 990 euros TTC. Pour l’Active essence, il faudra débourser au bas mot 33 190 euros, minimum 36 990 euros pour sa version diesel et avancer 43 290 euros pour l’hybride rechargeable. La finition Active Business s’amorce, de son côté, à 33 840 euros TTC. L’offre est complétée par la version Design allant de 35 790 euros (en essence) à 46 490 euros (pour le PHEV hors option). Le haut de gamme GT-line Premium peut même grimper jusqu’à 50 790 euros pour sa propulsion PHEV, obligatoirement en 4×4 et BVA, dont les émissions de CO2 ne sont pas encore communiquées. Quant à sa commercialisation, elle devrait intervenir au mois de mars 2022.

Livraisons prévues en janvier 2022

Malgré un étiquetage gourmand, demandant aux acheteurs de casser leur tirelire, le Sportage européen espère séduire par son programme d'ingénierie aux technologies avancées. Reposant sur la nouvelle plateforme N3 et fabriqué en Europe, le SUV coréen est toujours assorti de série de la garantie exclusive 7 ans ou 150 000 km de Kia, qui couvre également la batterie haute tension et le moteur électrique. Un avantage qui pourrait aider à faire passer la pilule du prix. Toutes les versions sont, elles, disponibles à la commande pour des livraisons France réalisée à compter du mois de janvier 2022 ou mars pour le PHEV.