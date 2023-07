Les produits R-M et Glasurit non concernés par la restriction européenne sur les diisocyanates

Alors que la Commission européenne a publié un texte de loi concernant la restriction d’utilisation de produits composés de diisocyanates, à compter du 24 aout 2023, BASF fait savoir que ses marques R-M et Glasurit ont déjà informé leurs clients sur le fait d’avoir abandonné depuis plusieurs années tous les produits concernés de son portefeuille.

« Après l'annonce de la restriction sur les diisocyanates, R-M et Glasurit ont pris des mesures immédiates. L'arrêt dans l'UE des produits contenant une concentration égale ou supérieure à 0,1 % de diisocyanates a été une étape importante et judicieuse. Je suis très heureuse qu'avec le soutien actif de plusieurs équipes, nous ayons été en mesure d'anticiper et d'adapter rapidement nos produits en conséquence il y a déjà un certain temps. Cela signifie que les utilisateurs de nos produits dans l'UE n'ont pas besoin de suivre une formation spéciale » tient à préciser Rahel Reichmann, responsable du développement durable, Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA chez BASF.