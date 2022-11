Les pros de l’esthétique automobile rentrent à la FFC

La FFC accueille l’activité de spécialistes de l’esthétique automobile au sein de sa branche Mobilité Réparation et Services. Autrement nommés « detailers », ces professionnels seront réunis sous l’appellation FFC Mobilité – Esthétique Automobile.

« Nous avons rencontré à la FFC Mobilité Réparation et Services des interlocuteurs à l’écoute de nos problématiques et capables d’apporter la reconnaissance de notre métier par les pouvoirs publics » témoigne Bruno Serna, directeur du développement de la société Addict Auto, spécialiste de la fourniture du matériel pour les professionnels du « detailing » et également responsable du premier centre de formation de cette spécialité.

La FFC Mobilité - Esthétique Automobile se donne pour objectif de défendre la profession de « detailer » et de réunir un maximum de professionnels, afin de leur apporter l’ensemble des services de la FFC, notamment FFC Experts ou encore la couverture obligatoire pour le médiateur de la consommation.