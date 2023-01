Les rencontres Cap' Adhérents Axial font leur retour.

Le réseau renoue avec les rencontres Cap' Adhérents, annulées ces dernières années en raison de la situation sanitaire. Organisés par Axial, ces évènements permettent aux carrossiers membres d'une même zone géographique de lier connaissance et d'échanger, avec toujours le même objectif : fédérer les adhérents entre eux. Ces rencontres se déroulent soit sur l’après-midi, soit en soirée, dans un esprit « team building » et sous le signe de la convivialité, selon le service animation et marketing d'Axial. Les adhérents échangent sur le réseau, leur façon de travailler ainsi que sur les défis qu’ils rencontrent au quotidien. À l'inverse des évènements Axial Performances, il n'y a pas de thème précis. Par ailleurs, des membres d’Edra et/ou du conseil d’administration sont présents afin de répondre aux question ou de les recueillir si besoin.

La première rencontre de l'année a eu lieu à Avignon (84), avec au programme repas et bowling pour la quinzaine d’adhérents du réseau présent. Le prochain rendez-vous est prévu le 9 février dans le Nord de la France. Le service animation et marketing du réseau s'est donné pour objectif de programmer au minimum une rencontre par mois, afin d'organiser des Cap' Adhérents sur l'ensemble du territoire d'ici à la fin de l'année 2023. D'autres rencontres sont d'ailleurs en cours de planification.