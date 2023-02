Les réseaux des marques ex-FCA en recomposition en janvier

Stellantis est en pleine recomposition de ses réseaux. Depuis quelques mois, le constructeur redistribue la représentation de ses différentes marques entre ses partenaires distributeurs. Au sein des marques de l’ancien groupe FCA, le mois de janvier a vu plusieurs fermetures et nominations. Le département de la Moselle a connu plusieurs changements le mois dernier. À Thionville, le site SWA Fiat et Fiat Professional du groupe Car Avenue de Stéphane Bailly a fermé ses portes pour laisser place au groupe DM Autos de Cédric Mudler. Ce dernier récupère ainsi les marques Fiat, Fiat Professional et Abarth. À Talange, DM Autos ouvre également un point de vente Fiat, tandis que Stéphane Bailly ouvre un établissement Jeep et Fiat sous l’enseigne Mény Automobiles à Sarrebourg. Dans le département voisin de Meurthe-et-Moselle, le site de Nancy Laxou de Mény Automobiles déménage son activité Fiat, Fiat Professional, Abarth et Jeep à Ludres. L’activité passe ainsi de la banlieue ouest à la banlieue sud de Nancy. La marque Alfa Romeo, également représentée à Laxou, déménage quant à elle à Lesménils, près de Pont-à-Mousson.

Du nouveau en Île-de-France

Dans le département du Maine-et-Loire, le constructeur a confirmé Ital Auto Cholet en tant que distributeur Fiat. Le signataire est Olivier Lequertier, en sa qualité de directeur général du groupe Jean Rouyer Automobiles. Enfin, en Île-de-France, un nouvel établissement a ouvert ses portes en Seine-et-Marne, à Chanteloup-en-Brie. Baptisé D.B. 77, il regroupe les marques Abarth, Fiat et Jeep et fait partie du groupe Riester, dirigé par Nicolas Bouyer. Dans Paris, la concession NDF Paris du groupe Neubauer a cessé ses activités pour les marques Alfa Romeo, Fiat et Jeep. Ces mouvements devraient se poursuivre dans les semaines à venir, parallèlement aux négociations sur les nouveaux contrats d’agence…