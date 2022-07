Les réunions Teams embarquent en voiture avec Lynk & Co

Lynk & Co n'est pas une marque automobile ordinaire. Outre son modèle basé sur l'abonnement et la mobilité partagée, le constructeur, propriété du groupe automobile chinois Geely, a la volonté de proposer un service de mobilité simple et sans contraintes pour "ses membres". Dans cette logique, une nouvelle application d’audioconférence fait son apparition sur le seul modèle de la marque distribué en France, le SUV 01.

Les conducteurs pourront ainsi accéder facilement à toutes leurs réunions Microsoft Team depuis l'écran tactile du véhicule. Quatorzième application embarquée, elle complète la série sélectionnée par la marque : Spotify, Radioline, Audiobooks, Media Player, App Store, Car Sharing, Car Status, Car Guide, Journey Cam, Scoreyteller, Calendar, Inbox et Co:lab.

“Nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette fonctionnalité à nos membres. Travailler avec Microsoft a été une expérience tellement enrichissante et, une fois de plus, cela met en valeur Lynk & Co en tant que fournisseur non pas de voitures mais d'une mobilité radicalement simple et à la pointe de la technologie”, explique Alain Visser, PDG de Lynk & Co.