Les salariés attendent toujours de leur entreprise qu'elle s'investisse dans leur mobilité

Présentée ce jeudi 9 février, la seconde édition du baromètre sur les nouvelles mobilités en entreprise, menée par l'Arval Mobility Observatory (AMO) avec Viavoice*, est riche en enseignements. On y apprend notamment que 65 % des salariés attendent toujours de leur entreprise qu'elle s'investisse davantage dans leur mobilité quotidienne, notamment dans le cadre des trajets domicile-travail. Et à ce titre, les responsables de flottes d’entreprises y aspirent massivement (69 %), soit 7 points de plus par rapport aux résultats recueillis en 2017. « L’entreprise se voit ainsi massivement confortée comme un acteur clé de la mobilité de ses collaborateurs et, plus globalement, comme un élément de transformation de notre société », commente Régis Masera, directeur de l'AMO. Objectif : soutenir leur pouvoir d'achat mais aussi les aider à répondre aux enjeux environnementaux en adoptant des modes de transport plus vertueux.

Une pluralité de solutions

Autre enseignement phare de cette étude : selon les actifs, l’avenir des mobilités ne passe pas uniquement par le véhicule électrique, mais par une plus grande diversité de solutions de déplacements. Si encore aujourd'hui, la voiture reste le moyen de mobilité le plus utilisé (68 %, soit 6 points de moins par rapport à 2017), ils estiment à 36 % que les transports en commun sont une mobilité d'avenir, 29 % pour le covoiturage, quand le véhicule électrique personnel ne prend que la troisième position au classement. Viennent ensuite le véhicule thermique (23 %) ou encore la marche à pied ex aequo avec les véhicules partagés (20 %). Pour eux même en revanche, ils plébiscitent davantage la voiture personnelle thermique 37 %, puis les transports en commun (27 %) et la marche à pied (24 %).

L'Arval Mobility Observatory note également un certain engouement pour les solutions de déplacement partagées. Par rapport à la première édition de l’étude en 2017, ces modes de déplacement sont davantage citées : le covoiturage est mis en avant pour des raisons économiques à 67 % (+ 21 points), et à 40 % pour la réduction de la pollution (+ 6 points). La voiture partagée est choisie à 55 % pour des « raisons économiques » (+ 11 points en 2022) et à 71 % pour une « réduction de la pollution » (+ 11 points). Face à ces aspirations, les responsables de flottes d’entreprise envisagent de « réserver des places de parking aux usagers de voitures partagées » (73 %), ou encore de « proposer des parcours personnalisés domicile-travail » (51 %).

Un impact social sur les salariés

Enfin, le fait qu’une entreprise propose des solutions variées de déplacements à ses salariés a toujours des impacts sociaux significatifs selon eux. Plus de la moitié (59 %) estiment que cela contribue à « leur bien-être », 57 % affirment que « l’attractivité de l’entreprise » en tant qu’employeur en est accrue, 55 % indiquent que cela augmente « leur motivation » et 48 % pensent que les nouveaux modes de déplacements influencent à la hausse « la productivité de leur entreprise ».