Les salariés de Safran Nacelles se mettent au vélo avec Zenride

Depuis janvier 2023, Safran Nacelles, division de Safran et fabricant des nacelles pour les moteurs d'avions, a noué un partenariat avec l’entreprise Zenride – qui a déjà su séduire des entités de renom telles que Veolia, Saint-Gobain, Accor, ou encore Axa parmi ses 400 sociétés clientes – afin de proposer des vélos de fonction à ses équipes. L’objectif : atteindre l’ambition de décarbonation du groupe dont l’échéance de neutralité carbone est fixée à 2050. Par conséquent, plus de 200 vélos ont été livrés début le début de l'année et autant de salariés ont opté pour cette solution, soit 10% de l’ensemble des collaborateurs.

Un franc succès qui doit beaucoup à un changement de mentalité et une envie de gagner du temps dans les transports tout en faisant des économies. Mais surtout grâce à une offre sécuritaire et socialement avantageuse qui permet aux employés de rouler avec le vélo de leur choix pour 1€ par jour. Ainsi, « j’ai pu louer un vélo cargo, une solution idéale et complète pour m'engager sans risque dans cette démarche » témoigne Edwige Maugendre, responsable comptabilité et Crédit Manager chez Safran Nacelles.