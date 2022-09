Les Seat Ibiza Copa, Seat Arona Copa et Cupra Formentor VZ-Line font leur apparition

L’Ibiza Copa et l’Arona Copa font donc leur apparition sur le marché. Disponibles à la livraison très rapidement, avant la fin de l’exercice pour être exact, elles proposent des niveaux de puissance variables : 80, 95 ou 110 chevaux pour la première ; 95 ou 110 chevaux pour la seconde. Notons que la Seat Ibiza Copa 1,0 TSI 110 chevaux et la Seat Arona Copa 1,0 TSI 110 chevaux se déclinent toutes deux au choix en boîte manuelle à six rapports ou boîte automatique à sept rapports

Côté tarifs, la grille débute à 20 895 euros avec un loyer de 179 euros par mois sans apport pour l’entrée de gamme de l’Ibiza Copa 1,0 MPI 80 chevaux. Quant à l’Arona Copa, son prix commence à 23 640 euros ou avec un loyer de 259 euros par mois sans apport (1,0 TSI 95 ch).

En termes d’équipements, le niveau est plus que correct. Elles disposent d’un écran d’info-divertissement de 8,25 pouces, d’un Full Link USB, du Pack Vision+ (aides au stationnement avant et arrière avec caméra de recul), des projecteurs Full LED avec signature lumineuse triangulaire, ainsi que de l’éclairage d’ambiance intérieur LED. En complément, des jantes en alliage 16 pouces Urban design équipent la citadine, tandis que des jantes de 17 pouces Urban Design sont montées sur le crossover.

Cupra suit la tendance

Fort du succès de son modèle phare, le Formentor, la jeune pousse espagnole vient de lancer la Cupra VZ-Line. Cette dernière est disponible avec les motorisations 1,5 TSI et 2,0 TDI. Chacune d’elles décuple une puissance de 150 chevaux en boîte manuelle à six vitesses ou boîte automatique à sept rapports, ce qui correspond à quatre motorisations au total. L’entrée de gamme 1,5 TSI 150 ch BVM6 est accessible à partir de 37 790 euros ou 249 euros par mois avec un premier loyer de 5 000 euros.

Côté équipements, le Formentor VZ-Line dispose de jantes alliage 19 pouces Black Silver, d’un grand toit ouvrant panoramique, d’un éclairage intérieur d’ambiance intelligent et d’une régulation adaptative du châssis DCC. Le véhicule sera livré aux clients d’ici à la fin de l’année 2022.