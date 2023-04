Les Skoda Enyaq iV et Enyaq Coupé iV plus abordables en location longue durée (LLD)

Le constructeur tchèque (propriété de Volkswagen Group) vient d'introduire sur le marché une nouvelle version de son SUV 100 % électrique Enyaq iV - et la déclinaison Enyaq Coupé iV - plus accessible financièrement mais aussi mieux équipée.

Il va falloir s’y habituer : les prix des véhicules électriques évoluent… souvent ! Bonne nouvelle, ces variations tarifaires sont plutôt orientées à la baisse en ce moment. Ainsi, après Nissan pour son SUV Ariya, l’ensemble de la gamme Tesla ou, plus récemment encore, Fiat et sa citadine 500, c’est au tour du constructeur tchèque Skoda de revoir les prix de ses SUV 100 % électriques Enyaq iV et Enyaq Coupé iV. À condition toutefois d’opter pour un financement par Skoda Financial Services.

« Grâce à notre travail en collaboration avec Škoda Financial Services et Škoda Auto, nous sommes en mesure de proposer des loyers parmi les plus compétitifs du marché, et conservons intactes toutes les qualités de l’Enyaq iV, notamment sa technologie embarquée, ses systèmes d’assistance, son efficience et son habitabilité référence dans la catégorie des SUV familiaux 100% électriques », se félicite Fabrice Savary, chef du département planification et opérations commerciales Skoda France.

De la location longue durée (LLD) pour les clients professionnels...

Ces offres à durée limitée (jusqu’au 31 mai) à destination des sociétés prennent la forme de contrats de location longue durée (LLD) sur 37 mois et 45 000 kilomètres. Les versions proposées sont dotées, de série, de la peinture métallisée, du Pack Plus, de la pompe à chaleur. À cela s’ajoute une garantie perte financière, la maintenance et un VDR.

En pratique, le bonus écologique de 3 000 euros accordé aux personnes morales correspond au montant du premier loyer sur le Skoda Enyaq iV 60. Ce qui place le modèle à 599 euros par mois. Un cran au-dessus, le Skoda Enyaq iV 80 est proposé à 730 euros par mois.

La version coupé du SUV électrique, le Skoda Enyaq Coupé iV 60 est accessible à 699 euros par mois tandis que le Skoda Enyaq Coupé iV 80 est facturé 799 euros par mois.

... comme pour les particuliers

Précisons que Skoda France ne délaisse pas la clientèle des particuliers puisque « une déclinaison d’appel sur les versions 60 (hors Sportline) est ainsi disponible dès 369 euros par mois, quelle que soit la carrosserie, pour 37 mois et 30 000 km (avec un premier loyer de 11 000 euros dont 5 000 de bonus écologique). Elle intègre une extension de garantie d’un an », indique le constructeur.