Les Skoda Scala et Skoda Kamiq s'offrent une seconde jeunesse

Le constructeur tchèque présente les versions restylées de sa berline compacte et son SUV citadin qui en profitent pour réorganiser leurs gammes autour de trois motorisations thermiques, trois finitions et six ambiances intérieures.

Ca bouge chez Skoda ! Alors qu'une nouvelle génération de la routière Superb - dont L'Automobile & L'Entreprise a déjà pu prendre le volant - est attendue en fin d'année, le constructeur tchèque présente les versions restylées de la compacte Scala et du SUV citadin Kamiq.

Lancés en 2019 ces deux véhicules positionnés à cheval sur les segments B (citadines) et C (compactes) font partie des best-sellers de la marque. Selon Skoda, près de 230 000 Scala ont déjà été livrées dans le monde (le véhicule est commercialisé dans 57 pays) tandis que 315 000 Kamiq sont sortis des lignes de production de l'usine de Mlada Boleslav (République tchèque).

Les nouveaux Skoda Kamiq et Scala dans leur finition haut de gamme et sportive Monte-Carlo. © Skoda.

« Nous avons encore affiné les Scala et Kamiq, en faisant passer le design, l'intérieur et la fonctionnalité au niveau supérieur. Ces deux modèles complètent notre solide gamme de modèles thermiques et ont tous les ingrédients pour maintenir leur position sur le marché », commente Klaus Zellmer, président du conseil d'administration de Skoda Auto. Mais concrètement, qu'est-ce qui change ?

Discrètes retouches pour les Skoda Scala et Kamiq

Selon le constructeur tchèque, membre depuis plus de 30 ans maitenant de la galaxie Volkswagen, « la Scala est désormais encore plus dynamique, évoquant le concept Vision RS [présenté à Paris, lors du Mondial de l'Automobile 2018, ndlr] avec sa calandre Skoda revisitée, ses phares amincis, ses boucliers redessinés à l'avant et à l'arrière et ses rideaux d'air marquants. Le Kamiq est désormais doté d'une calandre Skoda plus grande et plus verticale, tandis que de les nouveaux diffuseurs, notamment à l’arrière lui confèrent une allure de SUV plus robuste ».

Les feux des Skoda Scala et Kamiq sont 100 % LEDS ou Matrix LEDS comme ici. © Skoda.

En pratique, les deux véhicules bénéficient désormais de phares à LEDS de série et peuvent être dotés, en option, de feux Matrix LEDS, qui adaptent en permanence et automatiquement leur faisceau lumineux et peuvent désactiver certains modules pour éviter d'éblouir leurs autres véhicules. Les clignotants à défilement font également leur apparition sur ces versions. Enfin, comme à l'accoutumée lors d'un restylage, les jantes alliages de 16, 17 ou 18 pouces reçoivent de nouveaux motifs.

L'intérieur de la Skoda Scala Monte-Carlo offre une ambiance sportive avec les liserés et surpiqûres rouges. © Skoda.

Dans l'habitacle, les évolutions sont très discrètes. Toutes les versions reçoivent à présent une instrumentation de bord 100 % numérique avec l'intégration de série du - très réussi - Digital Cockpit dans sa variante de 8 pouces (la dalle de 10,25 pouces est proposée en option) en parallèle de l'écran multimédia tactile de 8,25 pouces (9,2 pouces si présence de la navigation). Enfin un nouveau module de commandes de la climatisation automatique complète la planche de bord

Les Skoda Scala et Skoda Kamiq demeurent fidèles au 100 % thermique

Sous le capot de ses deux best-sellers, Skoda reconduit uniquement des motorisations thermiques. Il n'y a plus de diesel au catalogue en encore moins d'hybridation légère 48 volts. Trois blocs essence se partagent l'affiche : les trois-cylindres 1.0 l TSI 95 ch (BVM5) et 1.0 l TSI 115 ch (BVM6 ou DSG6) et un quatre-cylindres (avec désactivation des cylindres) 1.5 l TSI 150 ch (BVM6 ou DSG6).

L'offre est désormais articulée autour de trois finitions : Essence, Selection et Monte-Carlo au design spécifique, plus sportifs, et de six ambiances intérieures (Studio, Loft, Lodge, Suite, Dynamic et Monte-Carlo), à la manière de ce qui est déjà proposé sur le SUV électrique Skoda Enyaq iV.