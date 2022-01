Les stations de recharge Fastned retenues par ASF / Vinci

Après avoir remporté un appel d'offres de l'APRR et l'AREA l'an dernier, Fastned annonce avoir remporté trois appels d'offres pour le développement et l’exploitation de trois stations de recharge rapide le long d’axes autoroutiers majeurs en France. Ces dernières se situeront sur les Autoroutes du Sud de la France (ASF), une filiale de Vinci, plus précisément sur les aires de la plaine Forez Est (A72), d'Ambrussum Nord (A9) et des Jardins des Causses du Lot (A20). Chaque station sera dotée de huit points de charge pour commencer, délivrant jusqu'à 300 kW chacun. La construction et l'ouverture des stations sont prévues avant la fin de l'année 2022.

Cette annonce porte ainsi à douze le nombre total d'emplacements signés par Fastned en France à ce jour. Récemment, Fastned a en effet ouvert ses six premières stations. Deux autres stations issues du même appel d’offres seront ouvertes dans les semaines à venir le long de l’autoroute A5.