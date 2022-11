Les stations-service indépendantes intègrent l’écosystème de la mobilité électrique

Avec l’objectif d’accélérer la modernisation des petites stations-service indépendantes, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, renforcent les aides qui leur sont allouées. Grâce aux crédits de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, une enveloppe de 10 millions d’euros est ouverte pour cofinancer le déploiement de bornes de recharge dans les stations-service indépendantes. Les stations vendant moins de 2 500 m3 de carburant par an et localisées dans une commune de densité intermédiaire ou rurale (selon la grille communale de densité de l’Insee), soit plus de 4 000 stations-service, seront éligibles à cette aide. Ces stations pourront solliciter un co-financement de l’État à hauteur de 60 à 70 % du coût de l’installation, selon la puissance des bornes installées (50 ou 150 kW). « L’aide que nous mettons en œuvre permet d’accompagner la diversification de l’offre des petites stations-service indépendantes qui maillent nos territoires et d’accélérer leur modernisation. Elles deviendront ainsi des acteurs de proximité dans l’électrification des mobilités », souligne Olivia Grégoire. À cela, peuvent s’ajouter les financements mobilisables dans le cadre des programmes de certificats d’économie d’énergie (CEE).

L’aide devra être demandée auprès de l’Ademe, qui ouvre un dispositif de guichet à partir du 1er décembre. Les aides seront versées un mois après la validation des dossiers déposés.

Mobilians salue l’aide à l’installation de bornes de recharge

De son côté, l’organisation professionnelle se réjouit de cette annonce : « Mobilians ​a été entendue sur la nécessité d'ouvrir ​cette aide à l'électrification ​au plus grand nombre de stations-service indépendantes et ​sur des montants suffisamment élevés pour permettre de financer des bornes haute puissance. » Pour Mobilians, cette aide est un premier pas dans la transformation du réseau des stations-service indépendantes, qui demeure fragile. L’organisation professionnelle estime qu’un millier d’entre elles sont en « danger de disparition » d’ici à 2035, si elles ne sont pas soutenues par les pouvoirs publics. C’est pourquoi Mobilians souligne qu'il reste à construire une vision de long terme sur l'avenir des stations-service indépendantes. Il serait, par exemple, important d’étendre à d’autres énergies propres, comme l’hydrogène, le GNV, e-fuel, etc. et de les aider à diversifier leurs activités.