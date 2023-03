Les Superchargeurs Tesla compatibles avec le Chargemap Pass Business

Les Superchargeurs installés par Tesla dans l'Hexagone s'ouvrent au pass Chargemap Business. Attention toutefois, sur l'ensemble des stations opérées par le géant américain, 60 seulement sont accessibles à tous, ce qui représente tout de même près de 1 000 points de charge. Pour repérer les bornes éligibles à la carte Chargemap, les conducteurs doivent via l’application éponyme activer les filtres « Compatible Chargemap Pass », puis « Seulement les réseaux sélectionnés » en y ajoutant le réseau « Tesla Superchargeurs ». « La compatibilité aux stations situées en France sera bientôt étendue à l’ensemble du réseau européen pour les propriétaires d’une Tesla et aux stations Superchargeurs ouvertes à tous en Europe pour les propriétaires d’un autre véhicule électrique », précise la plateforme.

Comme pour le reste des réseaux compatibles, les entreprises clientes de Chargemap pourront depuis leur interface retrouver les informations et factures de toutes les recharges des conducteurs sur le réseau Superchargeur Tesla. Les recharges Tesla seront facturées de la même manière que pour les autres réseaux. En fonction de la plage horaire, le kWh s'affiche entre 0,588 et 0,66 centime d'euros.

Cette nouvelle connexion participe au développement de la couverture des points de charge compatibles avec le Chargemap Pass Business, qui s’élève aujourd'hui à plus de 700 réseaux pour plus de 300 000 points en Europe. Du côté de Tesla, le constructeur a annoncé, lors de son Investor Day 2023, l'arrivée de la quatrième génération de ses Superchargeurs, toujours plus intelligents via l’exploitation des datas, pour continuer à améliorer les temps de recharge. Ils seront également dotés d’un câble plus long pour mieux s’adapter à tous les véhicules électriques.