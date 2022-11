Les supermarchés Lidl ouvrent leurs premières stations-service 100 % électriques

Lidl France vient de mettre sous tension deux nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques. Situées sur le parking de ses magasins de Villefranche-sur-Saône et des Pennes-Mirabeau, elles prennent la forme de véritables stations-service avec ombrière et totem affichant les prix pratiqués au kilowattheure.

Les clients des supermarchés Lidl le savent : il n'est pas rare de trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les parkings des magasins de l'enseigne. Pour mémoire, fin 2020, Lidl avait déjà déployé 1 000 bornes sur les aires de stationnement de 300 de ses magasins français. Si, jusqu'à présent, il s'agissait de quelques points de charge répartis au milieu des places disponibles, l'enseigne accélère et semble concevoir la recharge non plus comme un service rendu à ses clients mais comme une nouvelle activité.

Le magasin de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a ainsi mis sous tension, au début des vacances scolaires de la Toussaint, sa station-service électrique, baptisée Lidl e-station. Cette infrastructure abrite treize points de charge sous une ombrière recouverte de panneaux photovoltaïques. Les automobilistes ont ainsi la possibilité de se charger sur des bornes de 22 kW (quatre points de charge), 180 kW (huit points de charge) et même 360 kW. Le site étant équipé de la même borne à très haute puissance signée ABB que celle mise en service par l'opérateur Kallista Energy en Normandie fin septembre 2022.

Lidl facture la recharge électrique au kilowattheure consommé

Accessibles uniquement aux heures d'ouverture des magasins, les bornes précédemment installées sur les parkings Lidl permettaient une de recharger gratuitement les véhicules électrifiés des clients. Les nouvelles e-station Lidl sont, elles, accessibles 24 h/24 et 7 j/7... comme de véritables stations-service. Aussi, la recharge est facturée au kilowattheure consommé et les tarifs pratiqués varient en fonction de la puissance délivrée par la borne utilisée.

En toute logique, le kWh est plus onéreux sur une borne ultra-rapide de 360 kW que sur celle de 22 kW. Selon nos confrères du site Actu Lyon, la recharge d'un véhicule électrifié coûte 0,25 euro/kWh sur les bornes de 22 kW et 0,40 euro/kWh sur les bornes de 180 et 360 kW. Des tarifs bien évidemment inscrits sur chacun des points de charge mais également visibles depuis les abords du magasin puisqu'un totem indiquant les prix pratiqués est situé à proximité du hub de recharge.