Les SUV Volvo C40 Recharge et XC40 évoluent

Jusqu'alors uniquement proposé en une très puissante version haut de gamme, le C40 Recharge devient plus accessible en accueillant trois nouvelles finitions et une motorisation dégonflée à 231 ch. En parallèle, le XC40 commercialisé en thermique, hybride rechargeable et 100 % électrique bénéficie d'un léger restylage.

Premier SUV coupé du constructeur automobile suédois Volvo, le C40 Recharge se démocratise. Disponible depuis son lancement uniquement en version Twin embarquant deux moteurs électriques (l'un à l'avant, l'autre à l'arrière) développant 408 chevaux, cet inédit véhicule est désormais proposé avec un seul moteur, situé à l'avant, développant 231 chevaux. Jusqu'alors commercialisé avec l'édition de lancement First Edition, le C40 Recharge est maintenant proposé avec les finitions Start, Plus et Ultimate tandis que le C40 Recharge Twin est disponible avec les exécutions Plus et Ultimate.