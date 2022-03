Les syndicats du transport routier sollicitent en urgence Jean Castex

Alors que les prix des carburants continuent de s'envoler et que l’inflation s’installe, l’OTRE, la FNTR, la FNTV et l’Union TLF demandent à être reçus d’urgence par le Premier ministre afin de mettre en place des mesures à la hauteur des enjeux.

Face à la flambée sans précédent des prix des carburants et plus globalement des énergies, les organisations professionnelles (OTRE, FNTR, FNTV et l’Union TLF) ont adressé, le 8 mars, une lettre ouverte au Premier ministre pour l'alerter sur la situation critique des entreprises et l’urgence de mise en œuvre de mesures fortes de soutien au secteur du transport routier.

Unis, les quatre syndicats réclament notamment un soutien immédiat et direct des entreprises, ainsi que la mise en place de mesures concrètes permettant de protéger les entreprises des évolutions futures des coûts de l’énergie et plus globalement de l’inflation généralisée.

Dans le courrier adressé au Premier ministre, les organisations rappellent leur engagement face à la crise sanitaire. Elles affirment ne plus pouvoir répercuter les hausses continuent des prix des énergies. « Les entreprises sont exsangues, les trésoreries vides et les perspectives très sombres… Les défaillances d’entreprises vont se multiplier », peut-on lire.

L’OTRE, FNTR, FNTV et l’Union TLF redemandent à ce que le secteur soit considéré dans le plan de résilience du gouvernement sans quoi « les entreprises ne pourront continuer à assurer leur activité vitale à tout le reste de l’économie française, à l’approvisionnement de nos concitoyens ».

Parmi les mesures attendues : l’exonération de charges fiscales et sociales, la mise en place d’un chèque inflation sur la base du chiffre d'affaires annuel ou des kilomètres parcourus et une révision mensuelle des prix des contrats publics de transport.

Inquiets d'un manque de considération, les syndicats demandent à rencontrer d’urgence Jean Castex. Des courriers d’alerte envoyés à Bruno Le Maire étant restés sans réponse.