Les systèmes d’infodivertissement pénalisent la fiabilité des véhicules

L'étude américaine sur la fiabilité des véhicules de J.D. Power 2023, fait état d'une moyenne de l'industrie de 186 problèmes pour 100 véhicules (PP100), soit une amélioration de 6 PP100 par rapport à 2022. L'étude est basée sur les réponses de 30 062 propriétaires de véhicules de l'année modèle 2020 après trois ans de possession. L'étude a été menée d'août à novembre 2022.

Les marques populaires sont en tête du classement avec 182 PP100, soit 8 PP100 de moins qu'il y a un an et 23 PP100 de moins que pour les marques haut de gamme (205 PP100). L'écart entre les deux segments est à son plus haut depuis le lancement de l'étude il y a 34 ans. Cet écart de fiabilité entre les deux segments s’explique essentiellement par les nouvelles technologies introduites dans les véhicules haut de gamme. Les marques premium ont généralement plus de technologie, ce qui augmente la complexité et la probabilité d’apparition d'un dysfonctionnement.

Les systèmes d'infodivertissement continuent d'être les plus problématiques.

Les problèmes les plus courants sont les pannes de batterie de démarrage, les cartes de navigation obsolètes, la connectivité (Android Auto/Apple Car Play) et les problèmes de reconnaissance vocale. « L'augmentation des problèmes dans le domaine technologique montre l'importance que les mises à jour over the air peuvent jouer pour corriger les problèmes des systèmes audio et maintenir à jour les informations qu'ils contiennent » commente J.D. Power.

Le groupe Toyota produit les véhicules les plus fiables

Le Toyota C-HR et le Lexus RX sont les modèles les mieux classés de l'étude, chacun avec 111 PP100. Les trois premières marques avec la plus grande amélioration du nombre de problèmes sont Ram (amélioration de 77 PP100), Volvo (amélioration de 41 PP100) et Nissan (amélioration de 35 PP100). Pour la première fois, l’étude a considéré la marque Tesla qui obtient un score de 242 PP100.

Lexus se classe au premier rang pour la fiabilité des véhicules, avec un score de 133 PP100. Parmi les autres marques haut de gamme qui se classent parmi les meilleures, citons Genesis (144 PP100), Cadillac (173 PP100) et BMW (184 PP100).

Kia (152 PP100) se classe au premier rang dans le segment « généraliste » pour la troisième année consécutive, suivi de Buick (159 PP100), Chevrolet (162 PP100), Mitsubishi (167 PP100) et Toyota (168 PP100).

Le constructeur qui reçoit le plus de récompenses est Toyota avec six modèles, dont la Lexus NX, la Lexus RX, la Toyota C-HR, la Toyota Highlander, la Toyota Sienna et la Toyota Tacoma.